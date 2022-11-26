Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.