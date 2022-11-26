Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Potada derbi heyecanı
[AA (Arşiv)]
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray Nef ise ligde yaptığı 7 maçın 3'ünden galibiyet, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe Basketbol
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