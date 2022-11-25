Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İngiltere ile ABD yenişemedi
[Fotograf: AA]
FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD golsüz berabere kaldı.
Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetti.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere sahaya; Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane 11'iyle çıktı.
Gregg Berhalter'in ekibi ABD ise maça; Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic 11'iyle başladı.
Christian Pulisic'in 33. dakikada çaprazdan sert vuruşunda top direkten döndü. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Geride kalan dakikalarda her iki taraf da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla İngiltere B Grubu'nda puanını 4'e, ABD ise 2'ye yükseltti.
Etiketler: ABD Dünya Kupası İngiltere
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