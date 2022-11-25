Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da yarı finale yükseldi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da düzenlenen WTA125 turnuvası Montevideo Open'da yarı finale yükseldi.
Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Darya Astakhovayi 7-5 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin bu seviyedeki ilk yarı finaline yükseldi.
Milli sporcu İpek'in yarı finalde rakibi Irına Bara-Leolia Jeanjean maçının galibi olacak.
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