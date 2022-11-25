Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rus tenisçi Darya Astakhovayi 7-5 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin bu seviyedeki ilk yarı finaline yükseldi.

Milli sporcu İpek'in yarı finalde rakibi Irına Bara-Leolia Jeanjean maçının galibi olacak.