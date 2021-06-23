Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Portekiz-Fransa maçı TRT 1'de
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nun 3. ve son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Dev mücadele TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona eriyor. F Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu Portekiz ile son Dünya şampiyonu Fransa karşı karşya gelecek.
EURO 2016 finalinin rövanşı niteliğindeki mücadele Puskas Arena'da saat 22.00'de başlayacak.
Zorlu mücadele öncesinde Fransa'nın 4, Portekiz'in ise 3 puanı bulunuyor.
Etiketler: Euro2020
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