Portekiz ile Fransa, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da karşı karşıya geldi.

Portekiz, 31. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.

45+2. dakikada Fransa’nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Karim Benzema, skora dengeyi getirdi. 1-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 47. dakikada Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.

60. dakikada Portekiz bir penaltı daha kazandı. Topu başına geçen Ronaldo, bu penaltıyı da gole çevirerek skora dengeyi getirdi.2-2

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Bu skorların ardından Fransa 5 puanla grubu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puan ve averajla grubu 3’üncü sırada bitirdi ve en iyi 3’üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı.