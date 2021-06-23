Portekiz ile Fransa beraber turladı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nun son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı. Dev maç Ronaldo ve Benzema'nın karşılıklı golleriyle 2-2 berabere kaldı. 2 ekip de son 16'ya kaldı.
Portekiz ile Fransa, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da karşı karşıya geldi.
Portekiz, 31. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.
GOLL! Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çeviriyor ve Portekiz'i öne geçiriyor.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/2JaGc3NEyW— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
45+2. dakikada Fransa’nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Karim Benzema, skora dengeyi getirdi. 1-1.
GOLL! Bir penaltı golü de Fransa'dan! Karim Benzema skoru eşitliyor!#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/Kwgm6SQh35— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
İlk yarı bu skorla sona erdi. 47. dakikada Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.
GOLL! Paul Pogba'dan olağanüstü bir asist! Benzema'dan iyi bitiriş!#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/Oca4EKSATF— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
60. dakikada Portekiz bir penaltı daha kazandı. Topu başına geçen Ronaldo, bu penaltıyı da gole çevirerek skora dengeyi getirdi.2-2
GOLL! Ronaldo-Benzema düellosu devam ediyor! Bu kez sahne Cristiano Ronaldo'nun! Skor şimdi 2-2.#EURO2020 #POR #FRA pic.twitter.com/ZBGIIAP4od— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Bu skorların ardından Fransa 5 puanla grubu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puan ve averajla grubu 3’üncü sırada bitirdi ve en iyi 3’üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı.
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