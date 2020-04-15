Popescu ve Multescu'dan "evde kal" mesajı
Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Gheorghe Popescu ile Türkiye'de birçok takım çalıştıran teknik direktör Gheorghe "Gigi" Multescu, Türk vatandaşlarına Romanya'dan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" mesajı gönderdi.
Köstence Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine paylaştığı video mesajda Popescu, "Bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Altın Nesli'nden gelen mesajları sizlerle paylașmaya devam ediyoruz, Gheorghe Popescu.#EvdeKalUzakKalma#TeșekkürlerPopescu— Yunus Emre Enstitüsü (@yeekostence) April 15, 2020
Continuăm să vă prezentăm mesajele Generației de Aur cu @Gheorghe Popescu.#StaiAcasăRămâiAproape#MulțumimPopescu@yeeorgtr pic.twitter.com/GtES0Qabrn
Multescu ise video mesajında, "Ben evde kalıyorum, sen de evde kal, hayatta kal Türkiye." sözleriyle çağrıda bulundu.
Popescu ile Multescu'nun mesajları, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.
Mesaj pentru Turcia din partea lui @Gigi Mulțescu, fost antrenor al mai multor echipe de fotbal din Turcia.— Yunus Emre Enstitüsü (@yeekostence) April 14, 2020
#StaiAcasă #RămâiSănătos
Türkiye'de çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmış @Gigi Mulțescu'nun Türkiye'ye mesajı.
#EvdeKal #HayattaKal@yeeorgtr pic.twitter.com/NKtxO2nbsx
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