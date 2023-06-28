Çok Bulutlu 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.06.2023 14:17

Polonya'da milli sporcular Avrupa Oyunları Köyü'nde bayramlaştı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular için Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Polonya'da milli sporcular Avrupa Oyunları Köyü'nde bayramlaştı
[Fotograf: AA]

Krakow'daki Avrupa Oyunları Köyü'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, sporcular ve antrenörler katıldı.

Bayramlaşma töreninde Murat Kocakaya, Hasan Arat ve Neşe Gündoğan, tek tek bayramlarını kutladıkları sporculara bayram çikolatası verdi.

Hasan Arat, törende sohbet ettiği 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına burada gösterdikleri mücadeleden ve takım ruhundan dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
Polonya Milli Sporcular Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Hakemler bu sezon ne kadar kazandı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Zigana Tüneli'nden 1,5 ayda 251 bin 100 araç geçti
14:21
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gitti
14:21
İran: Bloke edilen dövizin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde ilerleme var
14:18
Güney Kore, Kore kökenli Rusya vatandaşını yaptırım listesine ekledi
14:06
Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerde yoğunluk
13:56
Bakan Özhaseki'den depremzede Emine Teyze'ye: Evler bittiğinde seni alır evine çıkarırız
Sinop'un tabiat parkları bu yaz huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak
Sinop'un tabiat parkları bu yaz huzur ve sessizlik arayanların adresi olacak
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ