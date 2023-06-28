Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 28.06.2023 12:52

Hakemler bu sezon ne kadar kazandı?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ardından hakemlerin kazançları ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen 29 Süper Lig hakemi, toplamda yaklaşık 23 milyon TL kazandı. Bu alanda ilk sıra ise Zorbay Küçük'ün oldu.

Hakemler bu sezon ne kadar kazandı?

Süper Lig hakemlerinin bu sezon elde ettiği gelirler ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı 29 Süper Lig hakemi ile 12 VAR ve AVAR hakemleri geçen sezon toplamda yaklaşık 23 milyon TL kazandı.

Bu sezon en çok kazanan hakem ise Zorbay Küçük oldu.

Zorbay Küçük, 751 bin 260 TL gelir elde etti.

Küçük'ü 737 bin 200 TL ile Abdulkadir Bitigen, 710 bin 900 TL ile de Ali Şansalan takip etti.

Süper Lig hakemlerinde ödeme sistemi 3 kategoriye ayrılıyor.

Birinci kategori 24 bin 750, ikinci kategori 21 bin ve üçüncü kategori ise 16 bin 50 TL alıyor.

Ancak bu maaşlar tam olarak hakemlerin eline geçmiyor.

Federasyon bu sezon başlattığı ceza sisteminde maç performansı ve gelen raporlara göre, maaşlarda bin ile 6 bin TL arasında artış veya eksilme olabiliyor.

ETİKETLER
TFF Süper Lig
Sıradaki Haber
Barış Alper Yılmaz Giresun'da trafik kazası geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Polonya ilk Abrams tanklarını bugün teslim alıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
12:44
Çin Devlet Başkanı Şi'den Yeni Zelanda'ya "rakip değil ortağız" mesajı
13:10
Bakan Kacır işçilerle bayramlaştı
12:40
Denizli'de 130 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
12:30
İsveç polisinden Kuran provokasyonuna izin
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
Hacılar Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşladı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ