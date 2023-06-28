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Spor
AA 28.06.2023 11:56

Barış Alper Yılmaz Giresun'da trafik kazası geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Barış Alper Yılmaz Giresun'da trafik kazası geçirdi

Memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

TFF'den "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'ye ait milli takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "A milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Barış Alper'e, ailesine ve Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray Giresun Trafik Kazası
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