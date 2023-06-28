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Spor
TRT SPOR 28.06.2023 11:35

Galatasaray'da forvet arayışı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor.

Galatasaray'da forvet arayışı
[Fotoğraf: Depophotos]

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde takımdaki eksik bölgeleri tamamlamayı planlıyor. Yönetim, özellikle forvet hamlesi için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray'ın hücumda ilk önceliği, Mauro Icardi'nin bonservisini almak. Ancak sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün yanı sıra hücuma bir takviye daha yapmak istiyor.

Lyon'dan ayrılan Moussa Dembele ile görüşmelerde aşama kaydeden yönetim, diğer alternatifleri de değerlendiriyor.

Sarı kırmızılılar, maliyet açısından en mantıklı hamleyi yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i listesine aldı. Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Sırp forvet, ikna edilmeye çalışılıyor.

Fiorentina kulübünün, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.

İtalyan ekibinin opsiyonu kullanmaması durumunda Galatasaray'ın, girişimleri hızlandıracağı öğrenildi.

Luka Jovic, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarda toplam 50 resmi maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 13 kez fileleri havalandırdı, 5 de gol pası verdi.

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