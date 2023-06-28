Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 28.06.2023 00:26

Trabzonspor, Dimitrios Kourmpelis transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Dimitrios Kourmpelis transferini açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 futbol sezonu için 950 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." 

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Pirlo'nun yeni takımı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
00:45
Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak
00:43
Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
00:41
Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi
00:15
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
00:12
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ