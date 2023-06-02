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Spor
TRT Haber 02.06.2023 10:10

Plaj Futbolu A Milli Takımı Azerbaycan ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 6-5 kazandı

Plaj Futbolu A Milli Takımı, 1 Haziran Perşembe günü başkent Bakü'de oynanan müsabakada Azerbaycan'ı 6-5 mağlup etti.

Plaj Futbolu A Milli Takımı Azerbaycan ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 6-5 kazandı

Plaj Futbolu A Milli Takımı, 1 Haziran Perşembe günü başkent Bakü'de Azerbaycan ile hazırlık maçı yaptı. Karşılamada Milliler, Azerbaycan'ı 6-5 mağlup etti.

Müsabakada Plaj Futbolu A Milli Takımı'nın gollerini Cem Keskin (4), Semih Türkmen ve Emrah Ekmekçi kaydetti.

1-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Bakü'de oynanacak olan FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren milli takım 3 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.


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