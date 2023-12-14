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Spor
AA 14.12.2023 23:43

PFDK'den Trabzonspor Başkanı Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve idarecilerine çeşitli cezalar uyguladı.

PFDK'den Trabzonspor Başkanı Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti
[Fotograf: AA]

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 günlük hak mahrumiyetinin yanı sıra 210 bin lira, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan'a ise yaptığı açıklamalar gerekçesiyle 400 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 712 bin, Trabzonspor'a 680 bin, Beşiktaş'a 168 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 112 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 31 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Açıklamada, RAMS Başakşehirli oyuncu Jerome Opoku'ya müsabaka hakemine yönelik hakareti gerekçesiyle ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı karta ek olarak 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Bitexen Antalyasporlu futbolcu Erdal Rakip ise 2 resmi müsabakadan men edildi.

Gaziantep FK, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarlarından bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

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Ertuğrul Doğan PFDK TFF Trabzonspor
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