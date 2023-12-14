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Spor
AA 14.12.2023 23:30

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları başladı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 4 grupta 8 maç oynandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Bu sonuçların ardından, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar:

Liverpool (İngiltere), Villarreal (İspanya), Slavia Prag (Çekya) ve Bayer Leverkusen (Almanya) son 16 turuna kaldı.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan takımlar:

Toulouse (Fransa), Rennes (Fransa), Roma (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan) ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda mücadele edecek.

Gruplarını 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Union Saint-Gilloise (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Molde (Norveç) ise UEFA Konferans Ligi son 16 turuna yükselmek için play-off'larda oynayacak.

Organizasyondaki 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere): 2-1

LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa): 1-2

Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya): 2-3

Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2

Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova): 3-0

Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç): 5-1

Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç): 2-1

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