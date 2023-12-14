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Spor
AA 14.12.2023 22:43

Faruk Koca 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı.

Faruk Koca 5 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

5 Maç Seyircisiz Oynama ve 2 Milyon TL Para Cezası

Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti. MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı.

MKE Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası alırken, Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı.

Açıklamada kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedilirken, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı belirtildi.

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MKE Ankaragücü PFDK TFF
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