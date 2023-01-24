Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Süleyman Hurma'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süleyman Hurma, Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının VAR hakemine yönelik hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 42 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe, kupada Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 56 bin lira ceza aldı.
MKE Ankaragücü'ne, Beşiktaş ile oynanan kupa maçındaki çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle 474 bin 500 lira para cezası verildi.
VavaCars Fatih Karagümrük antrenörü Paolo Bertelli, MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Cahit Şahin ve görevlisi Melih Can Ünal'a da 15'er gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı.
Etiketler: TFF
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