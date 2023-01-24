Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi
Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Polonya'nın yeni teknik direktörü oldu.
Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandı.
Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.
Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.
Etiketler: Polonya
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