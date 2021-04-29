Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Geraldo'ya 2 maç ceza
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'nün Angolalı futbolcusu Geraldo'ya 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Geraldo'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uygulandı.
Kurulun çeşitli gerekçelerle Yeni Malatyaspor'a 196 bin, Medipol Başakşehir'e 24 bin ve MKE Ankaragücü'ne ise 10 bin 500 lira para cezası verdi.
TFF 1. Lig'den Tuzlaspor 63 bin, Adana Demirspor da 12 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Etiketler: MKE Ankaragücü
Sıradaki Haber
Fatih Terim'den TFF'nin "sağduyu" çağrısına yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz