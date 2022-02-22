Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 25. haftasında oynanan müsabakalarda yapılan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Bursaspor'a 68 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 16 bin ve Tuzlaspor'a ise 6 bin 750 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tuzlasporlu futbolcu Rajko Rotman'ın rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Altaş Denizlisporlu bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.