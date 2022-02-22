Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak.