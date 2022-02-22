Neymar futboldaki yol haritasını açıkladı. Brezilyalı oyuncu futbolu bırakmadan önce Amerika Majör Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirtti.

30 yaşındaki oyuncu "En az 1 sezon MLS'de forma giymek istiyorum" dedi. Neymar ülkesi Brezilya'ya dönmektense Amerika Birleşik Devletleri'nde oynama olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcu Amerika Majör Liginde neden oynamak istediğini de açıkladı. Neymar "Her şeyden önce sezonları daha kısa, bu yüzden üç aylık tatilim var" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili de konuştu. Neymar, "Arkadaşlarımla 32 yaşıma geldiğimde emekli olacağıma dair şaka yapıyorum ama zihinsel olarak yorulana kadar oynayacağım" dedi.

Daha önce Barcelona formasını terleten Neymar'ın Haziran 2025'e kadar Paris Saint Germain'de sözleşmesi bulunuyor.