Pepe ve Onuachu geliyor

Nicolas Pepe ve Paul Onuachu'nun gelişleri Cuma günü olarak planlandı. Bordo mavililer iki önemli oyuncusundan da bir ayı aşkın süre yararlanamamıştı.

Pepeli Fildişi sahili, finalde Onuachulu Nijerya'yı mağlup ederek, Afrika Uluslar Kupasını müzesine götürmüştü.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, iki oyuncuyla ilgili Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuşmuştu.

İki oyuncunun da milli takımlarında çok az süre aldığını belirten Avcı, "Gelir gelmez onlardan ne kadar katkı alabileceğimizi bilmiyoruz. Gelince durumlarına bakıp karar vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.