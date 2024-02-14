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Spor
AA 14.02.2024 16:49

Riva'da yayın ihalesi zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhale Komisyonu, Riva'da toplantı.

Riva'da yayın ihalesi zirvesi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ, TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen katıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in önümüzdeki 3 yıllık süreçteki yayın haklarına ilişkin verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun tanınırlığını artıracak, kulüplere daha fazla gelir oluşturacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konuları ve futbolun önde gelen ülkelerinin yayın gelirleri de görüşülen konular arasında yer aldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihale sürecinin 29 Şubat'ta tamamlanması hedefleniyor.

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