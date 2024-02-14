Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 14.02.2024 16:40

Rıza Kayaalp'ten 27. madalya

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp'ten 27. madalya
[Fotograf: DHA]

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'ndaki madalya sayısını 27’ye çıkardı.

Grekoromen sporcu Rıza Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olmak için mindere çıktı. Finalde Rus rakibi Sergey Semenov'a kaybeden Kayaalp, gümüş madalyada kaldı. Bu madalya Rıza Kayaalp’in Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'ndaki 27’nci madalyası oldu.

Rıza Kayaalp'ten 12 Avrupa Şampiyonluğu

Rıza Kayaalp; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Kayaalp, 2011 ve 2024’te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

5 Dünya Şampiyonluğu bulunuyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in kariyerinde 5 tane de dünya şampiyonluğu bulunuyor. Kayaalp; 2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonluğu yaşadı. Dünya şampiyonalarında 3 gümüş, 2 bronz madalyası da bulunan Kayaalp, toplamda 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Tek eksik Olimpiyat Şampiyonluğu

Daha önce Olimpiyat Oyunları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp’in hedefi altın madalya kazanmak. 2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek milli güreşçi, altın madalyayı alarak tek eksiği olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

ETİKETLER
Rıza Kayaalp Milli Sporcular Güreş
Sıradaki Haber
TFF'den Eryaman Stadı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası
16:53
İsrail Gazze'deki evleri içindeki eşyalarla birlikte 'sistematik olarak' yakıyor
16:54
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
16:27
Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
16:23
İsrail hesap vermiyor: 6 yaşındaki Gazzeli çocuk ölmemek için yalvarmıştı
16:34
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
FOTO FOKUS
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ