Galatasaray, Avrupa'da 315. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 314 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 466 gole engel olamadı.

Son 24 Avrupa maçında 4 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 24 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezonki Avrupa performansı

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti.

Ülke puanından dolayı önceki yılların aksine "Devler Ligi"ne tek takım gönderebilen Türkiye'nin şampiyonu 3 ön eleme oynadı.

İkinci eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija takımını eleyen "Cimbom", play-off turunda da Norveç temsilcisi Molde'yi geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, eleme aşamasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında ise Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla karşılaştı. Grupta birçok maçta iyi performans sergileyen Galatasaray, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Cimbom", aldığı 5 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Manchester United ile sahasında 2-2 berabere kalarak adından Avrupa'da söz ettirdi.

Okan Buruk'un öğrencileri, eleme ve grup aşamasında toplam 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 92 maça çıktı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.

Rakip fileleri 142 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 113 gol gördü.

Galatasaray, Sparta Prag ile 5. kez rakip olacak

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. "Kupa 2"de mücadele eden Sparta Prag ise grup ikincisi olarak play-off turuna geldi.

Yarın eşleşmenin ilk ayağında avantaj arayacak Galatasaray ile Sparta Prag, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Avrupa kupalarında daha önce 2 eşleşmede 4 maç yaptı. İki ekip arasındaki ilk eşleşme, 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde yaşandı. Çekya'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, iki maç sonunda Avrupa'ya veda ederken Sparta Prag tur atlayan taraf oldu.

İkinci eşleşme ise 1997-1998 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gerçekleşti. Çekya'da yapılan ilk maçı Sparta Prag 3-0, İstanbul'da oynanan ikinci müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı. Galatasaray, Borussia Dortmund ve Parma'nın bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elenirken, Sparta Prag üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam etti.

Okan Buruk yine kulübede

Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da futbolcu olarak kulübede bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik adam koltuğunda oturacak.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Okan Buruk, Sparta Prag ile yapılan 4 maçta da kadroda yer aldı. Dört maçta da yedek kulübesinde oturan Buruk, 1995-1996 sezonundaki ilk maçta 7, ikinci müsabakada 2 dakika süre aldı. 1997-1998 sezonundaki iki müsabakada ise kadroda yer alan Okan Buruk, forma giymedi.

Yedek kulübesinde bu kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak yer alacak Okan Buruk, iyi anıları olmadığı Sparta Prag'a karşı avantajlı bir skor arayacak.

Galatasaray, Çekya takımlarıyla 8 maç yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, Çekya temsilcileriyle daha önce 8 kez karşılaştı.

Sparta Prag ile 4 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, ikişer maçta da Banik Ostrava ve Mlada Boleslav ile mücadele etti. "Cimbom" söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çekya takımlarına karşı 8 maçta 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.

Türk takımlarına karşı Sparta Prag

Çekya temsilcisi, Türk takımlarıyla 14 maç yaptı.

Galatasaray ile 4 kez karşılaşan Sparta Prag, 4 kez Fenerbahçe, ikişer kez Beşiktaş, Trabzonspor ve Denizlispor ile maç yaptı. Başkent Prag takımı, söz konusu müsabakalarda altışar galibiyet ve yenilgi ile 2 beraberlik aldı.

Sparta Prag, söz konusu maçlarda 18 gol atıp, 16 gol yedi.