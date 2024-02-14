Okan Buruk : Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Yeni transfere ilişkin ise Buruk,"Serge Aurier bugün İstanbul'a geldi ve bizimle birlikte çalışacak." dedi.

Tecrübeli teknik adam açıklamalarında şunlar dile getirdi:

"Buradaki hedeflerimize ulaşmak için yarınki maç önemli bir maç. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz çünkü taraftarımızla birleştiğimizde yakaladığımız bir üstünlük var.

Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. %100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz."

Lucas Torreira ise şöyle konuştu:

"Bizim için çok önemli bir maç. Sparta Prag karşısında konsantrasyonumuz yüksek olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek, aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Taraftarımızın önündeki avantajımızı kullanmalıyız."

"Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif"

"1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre boyunca nasıl oynadığımı, tutkuyla oynadığımı görüyorsunuz. Benim için en önemlisi formanın önündeki armam. Okan hocayla çalışmak benim için çok büyük bir keyif. Takımı bir araya getiren bir insan. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımın içindeki herkes bizlerin iyi olmasını istiyor. Bu kadar önemli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine eminim. Galatasaray'da birçok başarıya imza atacağız. Bana güven verdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum."