Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu özlediklerini belirtti.

"Birkaç gün önce sahip olduğumuz hayatı da özlüyoruz ancak şimdi bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme zamanı."

"Evde kalın, sağlıklı kalın"

Guardiola, taraftarlarına çağrıda bulundu.

"Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."