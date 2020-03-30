Haber Giriş: Kaynak: AA
Pep Guardiola: Daha güçlü olarak geri geleceğiz
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüs salgını sonrası daha güçlü bir şekilde geri geleceklerini söyledi.
Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu özlediklerini belirtti.
"Birkaç gün önce sahip olduğumuz hayatı da özlüyoruz ancak şimdi bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme zamanı."
"Evde kalın, sağlıklı kalın"
Guardiola, taraftarlarına çağrıda bulundu.
"Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."
Etiketler: İngiltere Premier Lig Manchester City teknik direktör Pep Guardiola yeni tip koronavirüs salgınSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:14
Sıradaki Haber
Yukatel Denizlisporlu Barrow izinsiz yurt dışına gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz