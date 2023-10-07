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Spor
TRT HABER / AA 07.10.2023 13:30

Pendikspor'un rakibi Sivasspor

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Pendikspor'un rakibi Sivasspor

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakada hakem Turgut Doman görev yapıyor.

4 puanlı Siltaş Yapı Pendikspor, bu sezon oynadığı 7 maçın 3'ünü kaybederken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Osman Özköylü'nün ekibi, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan EMS Yapı Sivasspor da, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, bu seriye İstanbul deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.

Pendikspor sahasında ilk kez Süper Lig maçına çıktı

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Pendikspor, Sivasspor müsabakasıyla tarihinde ilk kez Pendik Stadı’nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı.

Geçen sezon 1. Lig’deki maçlarını Pendik Stadı’nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig’e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı.

Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı’nda oynadı.

Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı’nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Pendikspor'un rakibi Sivasspor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında Lusamba'ya çarpıp havalanan top, yere temas edip Serkan Asan'ın önünde sektikten sonra ceza sahası içinde Barrow'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

24. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Burak Kapacak'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Manaj'ın kafasına çarpıp kaleye yönelen topu son anda kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

EMS Yapı Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Pendik

Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Çekiçi, Midtsjö, Thuram

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

Gol: Dk. 4 Barrow (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 35 Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor)

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