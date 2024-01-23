Pendikspor savunmayı güçlendirecek

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Siltaş Yapı Pendikspor, kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Hücum hattına iki etkili ismi katan kırmızı beyazlılar, yeni transferlerinin meyvelerini ilk maçlarda aldı. Fenerbahçe'den kiralanan Umut Nayir yeni takımı ile kupa ve ligde çıktığı iki maçta da ağları sarsarak dikkat çekti.

Gol yollarına takviye edilen bir diğer isim Mame Thiam oldu. Mondihome Kayserispor'dan transfer edilen Senegalli futbolcu, yeni forması ile Beşiktaş karşısında alınan 4-0'lık galibiyete katkı sağladı.

Onur Bulut için girişimler başladı

Trendyol Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı durumundaki kırmızı beyazlı ekibin sıradaki hedefi ise, savunma hattını güçlendirmek.

Sağ bek mevkiinde Serkan Asan ve Erdem Özgenç'i kadrosunda bulunduran İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan Onur Bulut için de girişimlere başladı. Ayrıca stoper mevkii için de arayış sürüyor.

6 numara pozisyonu için de takviye planı olan Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor'dan Badou Ndiaye'ye teklif götürse de, Sernegalli futbolcudan olumlu bir yanıt gelmedi.