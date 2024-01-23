Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakemlere çiçek vermekle hata etmişiz

Sosyal paylaşım sitesinde Kayserispor taraftarları tarafından oluşturulan sohbet odasında açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçında hakem triosuna çiçek vermesinin ve iki hafta sonra oynanan Sivasspor maçı sonrası hakem kararlarını ağır ile ilgili konuşması neticesinde eleştirilmesine yanıt verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan ötürü hak mahrumiyeti cezası alan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, haftalardır puan kaybeden takımının hakemler tarafından hakkının yendiği iddiasında bulundu.

"Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz"

Başkan Çamlı, sert açıklamalar yaptı.

"Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz. O günkü şartlarda Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Bunu yaptık ama sen, eğer bunu yaparsa ben konuşmayı da bilirim. En ağırını da konuşurum. Sadece bir penaltı olayı değil. Daha 15. dakikada Ali Şaşal'ın pozisyonu penaltı verilmedi. Thiam'ın pozisyonu penaltı verilmiyor. Sivassporlu oyuncu taraftarı seyirciyi tahrik ediyor. Atılmıyor. Kulüp dünyanın cezasını alıyor.

Ben, hakemleri çok başarılı bulduğum için o açıklamaları yapmadım. Altı hafta üst üste bizim penaltılarımız verilmedi. O an için akil düşünceye ihtiyaç vardı. Bir takım önemli gördüğüm insanlar, bu konuda böyle davranmamız gerektiği konusunda telkinde buldukları için açıklama yaptım ama Kayserispor'un hakları eğer yenmeye başlandı ise da o zaman en ağırını konuşacak cüretim de var, cesaretim de var."