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Spor
DHA 23.01.2024 10:50

Trabzonsporlu Trezeguet'nin 1 gol, 1 asisti Mısır'a turu getirdi

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda oynanan son maçların ardından Yeşil Burun Adaları lider olarak, Mısır da ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldiler.

Trabzonsporlu Trezeguet'nin 1 gol, 1 asisti Mısır'a turu getirdi

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Yeşil Burun Adaları, Mısır ile 2-2 berabere kalarak 7 puanla lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Yeşil Burun Adaları'nın gollerini Gilson Benchimol Tavares ve Bryan Teixera kaydetti. Mısır'ın golleri ise Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet ve Mostafa Mohamed'den geldi.

Yeşil Burun Adaları'nda forma giyen MKE Ankaragücü futbolcusu Garry Rodrigues ve Fatih Karagümrük'te oynayan Ryan Mendes, sahaya ilk 11'de çıktılar. İki futbolcu da 64 dakika sahada kalırken, Mendes, ilk golün asistini yaptı.

Mısır'da Trabzonsporlu Mahmoud Trezeguet ise 46'ncı dakikada oyuna girip, ülkesi adına 1 gol ve 1 asist yaptı.

Djiku ve Amartteyli Gana 

Grupta oynanan diğer maçta ise Mozambik ve Gana 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şanslarını yitirdiler.

Mozambik'in gollerini penaltıdan Geny Cipriano Catamo ve Reinildo Mandava kaydederken, Gana'nın gollerinin ikisi de penaltıdan olmak üzere Jordan Ayew'den geldi.

Mozambik'te Bandırmasporlu Mexer ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Gana'da ise Fenerbahçeli Alexander Djiku 90 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı Daniel Amartey 72'nci dakikada oyuna dahil oldu. 

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