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Spor
TRT Haber 23.01.2024 10:55

Trabzonspor'da gözler sağ bek transferinde

Trabzonspor, sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerde bu bölge için Silkeborg'dan Oliver Sonne ile St. Triuden'li Daiki Hashioka'nın isimleri öne çıkıyor.

Trabzonspor'da gözler sağ bek transferinde
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın'ın performansındaki düşüş nedeniyle bordo mavililer bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Potansiyelli ve kulübe ilerde bonservis kazandırabilecek isimlere ağırlık veren Trabzonspor'da iki isim öne çıkıyor.

Oliver Sonne sıcak bakıyor

Adayların ilki Danimarka'nın Silkeborg Takımında forma giyen Oliver Sonne.

Oyuncu izleme ekibinin önerdiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 23 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle pazarlıklar sürüyor.

Transferde ekonomik davranmak isteyen Trabzonspor, Oliver Sonne'nin bonservisini makul seviyeye düşürmesi halinde transferi noktalamayı hedefliyor.

Bordo mavililerde oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Sonne'nin kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı savunmacı, bu sezon Silkeborg formasıyla 21 resmi maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Öne çıkan diğer isim Daiki Hashioka

Sağ bek arayışlarında öne çıkan bir diğer isim ise Belçika ekibi St. Triuden'in Japon oyuncusu Daiki Hashioka.

Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için de temaslarına devam ediyor. Hashioka, Belçika ekibinde bu sezon 19 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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