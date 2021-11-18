Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

Ada basını, İngiliz ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen Fransız yıldızın, eski kulübü Juventus'a döneceği iddialarını sık sık gündeme getiriyor.

"Aralık ayı hayal kurma ayıdır. Bakalım neler olacak"

Fransız oyuncunun menajeri Mino Raiola, Pogba hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Mino Raiola, Pogba'nın transferi konusunda ise kapıyı açık bıraktı.

''Nedenini bilmiyoruz ama İngiltere'de herkes Pogba'yı konuşuyor. Özellikle bazı eski United oyuncuları, Pogba ve benim hakkımda açıklama yapmazlarsa konuşacak bir şeyleri olmayacak. Şu an bunları konuşmanın bir önemi yok. Kimsenin hayal kurmasını engelleyemem ama aralık ayı hayal kurma ayıdır. Bakalım neler olacak."

2016 yılında 105 milyon avroya Juventus'dan Manchester United'a transfer olan Pogba, bu sezon 9 lig maçında 7 gol pası verdi.