Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Paul Pogba Manchester United'dan ayrılabilir
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Paul Pogba Manchester United'dan ayrılabilir. Fransız yıldızın menajeri Mina Raiola da, devre arasında olası bir transferin sinyalini verdi.
Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Ada basını, İngiliz ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen Fransız yıldızın, eski kulübü Juventus'a döneceği iddialarını sık sık gündeme getiriyor.
"Aralık ayı hayal kurma ayıdır. Bakalım neler olacak"
Fransız oyuncunun menajeri Mino Raiola, Pogba hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Mino Raiola, Pogba'nın transferi konusunda ise kapıyı açık bıraktı.
''Nedenini bilmiyoruz ama İngiltere'de herkes Pogba'yı konuşuyor. Özellikle bazı eski United oyuncuları, Pogba ve benim hakkımda açıklama yapmazlarsa konuşacak bir şeyleri olmayacak. Şu an bunları konuşmanın bir önemi yok. Kimsenin hayal kurmasını engelleyemem ama aralık ayı hayal kurma ayıdır. Bakalım neler olacak."
2016 yılında 105 milyon avroya Juventus'dan Manchester United'a transfer olan Pogba, bu sezon 9 lig maçında 7 gol pası verdi.
Etiketler: Manchester United Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Sergen Yalçın 11'ini netleştirmeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz