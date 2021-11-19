İtalya'nın EURO 2020'yi kazanmasında büyük pay sahibi olan Gianluigi Donnarumma, Paris Saint Germain'de umduğunu bulamadı.

Çizme basınında yer alan habere göre, Paris ekibine bedelsiz transfer olan genç kaleci, sürekli oynamadığı için mutsuz.

Bu sezon sadece yedi maça çıkan 22 yaşındaki eldiven, Kosta Rikalı Keylor Navas'la rekabet etmekten de son derece rahatsız.

Başarılı kaleci, içinde bulunduğu durumu saklamaktan da çekinmiyor.

Donnarumma, sürekli on birde oynamaya alışık olduğu için yedek kalmanın moralini bozduğunu ancak bu durumun performansını etkilemediğini söyledi.

Bu sezon Paris Saint Germain'de 22 yaşındaki Donnarumma 7 maçta oynarken 34 yaşındaki Keylor Navas 11 karşılaşmada forma giydi.

Bunun sebebi olarak, Kostarikalı Kaleci Keylor Navas'ın, Neymar ve Messi başta olmak üzere takımın Güney Amerikalı oyuncuları tarafından desteklenmesi gösteriliyor.

