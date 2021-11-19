Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Geride kalan 26 maçta Sivasspor 7, Başakşehir ise 10 galibiyet elde ederken 9 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 29 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir ise 33 gol kaydetti.

Kırmızı-beyazlı takım Süper Final Avrupa Grubu müsabakasında da Başakşehir ile 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi. Oynanan 2 karşılaşma İstanbul temsilcisinin galibiyetleri ile sona ermişti.

Sivasspor ve Başakşehir son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 0-0 eşitlik ile sona ermişti.

Emre Belözoğlu'nda hedef beşinci galibiyet

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan turuncu-lacivertli ekip, üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir'in 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan Sivasspor, 18 puanlı rakibi Medipol Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sakatlığı bulunurken, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.