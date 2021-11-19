Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Antalyaspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor.
Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Hatayspor Antalyaspor Süper Lig
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