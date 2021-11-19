Korsan maç yayınlarının sonu geliyor. İnternetten yapılan kaçak maç yayınlarını engellemek için yakın zamanda hukuki adım atılacak.

TBMM'ye sunulan torba yasa teklifinde, korsan maç yayını yapan sitelerin ve IP TV’lerin engellenmesi için TFF Başkanına yetki verilmesi de yer alıyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda federasyon başkanının isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek.

Türkiye sınırları içindeki maçların erişime engellemesi doğrudan futbol federasyonu tarafından yapılacak.



Yurt dışındaki maçlar ise yayıncı kuruluşun talebi doğrultusunda yine federasyon tarafından engellenecek.

Korsan yayınların tespiti için TFF bünyesinde özel bir birim kurulacak.Bu bölümde görev yapan personeller korsan yayınları tarayacak ve erişim engeli getirilmesi gereken siteleri federasyon başkanına iletecek.

TFF başkanı isterse erişim engeli yetkisini bu iş için kurulacak birimde görev alacak kişilere devredebilecek.