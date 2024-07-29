Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 29.07.2024 18:31

Paris 2024'de ilk madalya milli okçulardan

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Paris 2024'de ilk madalya milli okçulardan
[Fotograf: AA]

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Mete Gazoz Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Tekirdağ'da iki plastik fabrikasında yangın çıktı
19:11
Çelik'ten Namık Tan'a tepki: Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır
17:55
Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lamola'yı tebrik etti
18:56
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın
17:37
Gazze'de 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen İsrail'in saldırılarında can verdi
19:07
Çanakkale'de orman yangını
Beyrut Havalimanı'nda çok sayıda yolcu mağdur oldu
Beyrut Havalimanı'nda çok sayıda yolcu mağdur oldu
FOTO FOKUS
Rusya'da yolcu treninin raydan çıkması soncu yaklaşık 140 kişi yaralandı
Rusya'da yolcu treninin raydan çıkması soncu yaklaşık 140 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ