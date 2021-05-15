Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-22 Mayıs tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 47 ülkeden 380 sporcu yer alacak.

Penteada Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak yarışlarda Türkiye'yi kadınlarda Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Nil Şahin, Elif İldem, erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu ve Mustafa Şar'dan oluşan 7 sporcu temsil edecek.

Milli takımda ilk olarak S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil eleme yarışlarında TSİ 11.49'da Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu sahne alacak. Milli sporcular, turu geçmeleri halinde TSİ 20.09'da final müsabakasına çıkacak.

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ise TSİ 20.13'te başlayacak S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde yarışacak.

Şampiyonadaki tüm yarışlar, Paralympic Games YouTube hesabından canlı yayınlanacak.