Paralimpik oyunlarda üst üste şampiyon tek kadın halterci: Nazmiye Muslu Muratlı

2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndaki kaldırışlarıyla üst üste altın madalya kazanan ve 2 kez de dünya rekoru kıran Nazmiye, Konya'da 2005 yılında ailesinin ve arkadaşlarının teşvikiyle haltere başladığını belirterek, "İlk kez halter salonuna gidince 55 kiloyu kaldırdım. O zaman hocam benim 36 kilo olarak bu kaldırışı yapmama inanamadı ve beni tartıya götürdü. O zaman paralimpik halterde hiç kadın sporcu da yoktu. Hocam, 'Nazmiye, sen bir cevhersin, senin elinden tutacağız.' demişti. Sonra kendimi Ankara'da milli takım kampında buldum" dedi.

İlk Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını anlatan ay-yıldızlı halterci, "2008 Pekin Paralimpik Oyunları'na gittim. Orada Çinli rakibim 95 kilo kaldırdı, ben de 95 kilo kaldırdım. Fakat bir problem yaşadığım için biraz agresif girdim müsabakaya ve diskalifiye edildim. O ise altın aldı. Pistten inince basından arkadaşlarımız, 'Nazmiye Hanım, güzel bir kaldırıştı, Çinli rakibinle kafa kafayaydınız.', demişlerdi. Ben orada, 'Rakiplerim altın madalyaya hasret kalacak, altın madalyayı kimseye vermeyeceğim' diye yemin ettim" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'nun yolunda 3'te 3 yapmak istiyorum"

2008 Pekin'in intikamını 2010'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanarak aldığını ifade eden Nazmiye, "2010'da ilk kez dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeminimi tuttum, çok sevindim. Değişeceğimi söyleyenler oldu ama daha çok çalıştım. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na kadar gittiğim turnuvalarda da hep altın madalya kazandım." dedi.

2012 Londra Paralimpik Oyunları'na 40 kilo kategorisinde ciddi bir sakatlıkla gittiğini dile getiren Nazmiye, "Doktorlarım özel tedavi uyguladılar, sağ olsunlar. 2012 Londra'da olimpiyat şampiyonu oldum, 109 kiloyla olimpiyat rekoru kırdım. Bayrağımı göndere çektirdim. Çok farklı bir duyguydu. Döndükten sonra da benim için değişir diyenler oldu, yine pes etmedim. Avrupa'da, dünyada, özel turnuvalarda hep altın madalya kazandım." şeklinde konuştu.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'na ise 41 kiloda gittiğini belirten Nazmiye, şöyle devam etti:

"2016 Rio'da da şampiyon oldum ve dünya rekoru kırdım. Ondan sonra, 'Nazmiye, üst üste altın madalya alan tek paralimpik sporcu.' dediler. Böyle bir milli gurur... Ardından iki kez dünya ikincisi oldum. Sonra 2020 Paralimpik Oyunları geldi. 3'te 3 paralimpik şampiyonluğuna hazırlanıyordum, Kovid-19 salgınından dolayı organizasyon 2021'e ertelendi. 2020 Tokyo'ya son 20 gün kala lifim koptu. Bir buçuk ay önce bir turnuvada 108 kilo kaldırmıştım. Bununla olimpiyat şampiyonluğunun geleceğine inandım. Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'nun yolunda 3'te 3 yapmak istiyorum. Bunu Tokyo'da başarma fırsatım olmadı. Hala bunu yapmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Allah nice güzel 100 yıllar nasip etsin"

İki kız, iki erkek 4 kardeş olduklarını ve ailesinin kendisini çok güzel yetiştirdiğini dile getiren Nazmiye, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Allah nice güzel 100 yıllar nasip etsin. Benim için çok büyük gurur. Bir sürü sporcu arkadaşım böyle başarılı olmak için mücadele ediyor. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Ama ben 3'te 3 olimpiyat şampiyonluğunu ciddi anlamda hedefliyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Nazmiye, Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanmasını da şöyle anlattı:

"Antrenman yaptığım için geç yatıyorum. Mutfağa yoğurt yemeye gitmiştim, bir anda ev sallanmaya başladı, yer yerinden oynadı. Eşim uyuyordu koltukta, eşimle birlikte kapının altına geçtik. Sonra birbirimize sarıldık. Dünyanın sonu geldi diye Kelime-i şehadet getirdik. Sonra dışarı çıktık. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızdan aradılar, Allah gerçekten devletimize zeval vermesin, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) gitmemi söylediler. Ben çok direndim, ilk depremlerden 10 gün sonra bir deprem daha oldu. Orada sevdiklerimle kalmaya devam ettim ama arabada nereye kadar... Sonra bakanlığımızın da çağırmasıyla Eryaman TOHM'a geldik. Depremden beri buradayım. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin."

"Babama hep 'Bir gün çok iyi yerlere geleceğim.' diyordum. Gerçekten bu sporla çok iyi yerlere geldim." ifadelerini kullanan Nazmiye, "Bu spora başlarken hiçbir zaman için maddiyat da düşünmedim. Haltere yeni başlayacaklara, hiç pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Başarı illaki gelecektir." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

2014'te Muhsin Muratlı ile evlendi

Nazmiye'nin özel hayatına ilişkin de eşi ve antrenörü Muhsin Muratlı, şöyle konuştu:

"Ben spor hastasıyım, sporu çok takip ediyorum. Erkek kardeşim de engelli sporcu. 2013 yılında kardeşim Antalya'da Türkiye Şampiyonası'na katılacağını söylemişti. Nazmiye'nin 2012 Londra'da şampiyon olduğu maçı da televizyondan izlemiştim. Antalya'daki şampiyonaya Nazmiye'yi görmeye gittim. Orada Nazmiye, Türkiye şampiyonu oldu, ben de kardeşimi yarıştırdım. Devam eden süreçte tanıştım ve 2014 yılında da evlendik."

O günden sonra Nazmiye'nin bütün antrenmanlarında, kamplarında yanında olduğunu aktaran Muhsin Muratlı, "Antrenörlüğüne başladım, belgelerimi de alıyorum. Beraber 2'şer Avrupa ve dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat şampiyonluğu ve rekortmenliği yaşadık. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota sıralamasında yerimizi aldık. 2024 Paris'e inşallah gideceğiz ve madalyamızı da getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.