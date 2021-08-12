Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik 2020 meşalesi kamuya açık yolları gezmeyecek
[Fotoğraf: AA]
Paralimpik 2020'nin meşalesi, artan yeni tip koronavirüs vakalarına (COVID-19) karşı Tokyo'da kamuya açık yollara uğramayacak.
Tokyo Metropol Valiliği, 20-24 Ağustos'ta Tokyo'yu gezmesi planlanan Paralimpik 2020 Oyunları meşale turuna, salgın sebebiyle önlem aldı.
Buna göre valilik meşalenin, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Tokyo'da kamuya açık yollardan geçmesine izin vermeyecek.
Tur boyunca yaklaşık 700 koşucunun taşıyacağı meşale, sadece kutlama noktalarına uğrayabilecek.
Önlemler kapsamında valilik binasındaki meşale buluşmasına da seyirci kabul edilmeyecek.
Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Koronavirüs
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