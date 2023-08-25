Para judoda milli sporcular 4 gümüş ile 1 bronz madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birmingham kentindeki organizasyonda J1 +70 kategorisinde yarışan milli sporcu Nazan Akın Güneş finalde Ukraynalı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

J2 +90 kategorisinde yarışan milli sporcu İbrahim Bölükbaşı da finalde İranlı rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

J1 70 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporcu Merve Uslu ise finalde Çinli rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

J1 57 kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Döndü Yeşilyurt da finalde Çinli Shi Yijie'ye yenilerek gümüş madalya kazanan bir başka sporcu oldu.

J1 +90 kategorisinde yarışan milli sporcu Onur Taştan ise bronz madalya maçında Fransız rakibini yenerek bronz madalyaya ulaştı.