Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! pic.twitter.com/Tl9zTaGetA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2023