Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.