Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Arthur Masuaku'nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

"UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."