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Spor
AA 25.08.2023 16:57

İstanbulspor Simon Deli'yi kadrosuna kattı

İstanbulspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.

İstanbulspor Simon Deli'yi kadrosuna kattı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak İstanbulspor'a transfer olan ve sezonu burada tamamlayan Simon Deli, yeni sezon öncesinde mavi-lacivertli kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

İstanbulspor formasıyla geçen sezon 10 maçta oynayan Simon Deli, 705 dakika sahada kalırken, 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.


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