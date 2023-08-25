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Spor
AA 25.08.2023 19:10

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu transfer istedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın eksik bölgelerine transfer istedi.

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu transfer istedi

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları Mondihome Kayserispor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Eroğlu, Süper Lig'de her maçın zor olduğuna işaret etti.

"Biz de buna göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz, her maç olduğu gibi maçta hedefimiz tabii ki kazanmak. Tabii kazanamıyorsan bir puan bile çok değerli. Hazırlıklarımız bu yönde. Kayserispor maçı deplasmanda olması evet farklı olabilir ama biz iç saha dış saha her maça aynı düşüncede hazırlanıyoruz."

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu transfer istedi

Eroğlu, ligin ilk 2. haftasında sadece 1 puan aldıklarına dikkat çekti.

"Sivasspor maçında baktığınızda rakibe çok az pozisyon verip biz daha çok pozisyona girdik, kazanmaya yakın taraftık. Fenerbahçe'ye baktığınızda bu ligin güçlü kadrosu ve yani alternatifi kadrosuna karşı da girdiğimiz pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik farklı bir skor çıkabilirdi. Transferle ilgili başkanımız, yönetim kurulumuz gerçekten çok önemli bir çaba harcıyor. Bütün taraftarımız transfer istiyor. Ben de transfer istiyorum. Başkanımız da transfer istiyor aslında ama bazı şeyler kolay olmuyor. Süreç o kadar istediğimiz gibi hızlı ilerlemiyor ki, ben biliyorum Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un başarısı için gerçekten gecesini gündüzüne kattığını biliyorum

Transferle ilgili çalışma yaptığını biliyorum. Ben de bu konuda transferle ilgili zaten isteklerimizi başkana bildirdim. Eş güdümlü olarak çalışıyoruz. Ama hemen isteyince gerçekleşmiyor."

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu transfer istedi

Eroğlu, güçlü kadro kurmanın planlarını yaptıklarını anlattı.

"Biz sıfırdan bir takım kurma hedefindeyiz. Yani biz Süper Lig'e çıktık. Orada bir güçlü kadro kuralım. Ama o yaşanan olaylar maddi anlamında boyutları, bazı oyuncular gelecekken son anda eş durumundan aramıza katılmadı. Bir taraftan elimizdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Elimizdeki kadrolardan en yüksek verim almamız gerekiyor. Sonuçta onlar da bizim oyuncularımız. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Transfer önemli bir detay. Ama önemli bir hassas konuda takımın en iyi şekilde hazırlamak. Sonuçta biraz sabır diye düşünüyorum. Yani sabır biraz daha bize zaman kazandıracak ve doğru transferlerle güçlü bir Samsunspor ortaya çıkacak."

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu transfer istedi

Kayserispor maçı hazırlıkları

Öte yandan Samsun ekibi, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eroğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

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