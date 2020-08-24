25 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok zorlu bir rakip olmasına rağmen PAOK'un da aynı güçte bir takım olduğunu söyledi.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Ferreira, ''Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz.'' dedi.

Futbol dışı faktörlerin yarınki maçı etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine ise Ferreira ''Söyleyebileceğim tek şey, yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve buna cevabımız sahada olacak. Yarın sahada fark yaratmak ve kulübümüzü onurlandırmak istiyoruz.'' cevabını verdi.