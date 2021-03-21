Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde organize edilen yarışlarda milli sporcu Beril Ülker, gençler ve büyüklerde 4 ayrı yeni Türkiye rekoruna imza attı.

125'i erkek, 87'si kadın toplam 212 sporcunun yarıştığı müsabakalarda kırılan rekorların tamamı, kadınlar kategorisindeki yaş gruplarında gerçekleşti.

Şampiyonada Beril Ülker, 50 metre su üstünde 18.16 saniyelik derecesiyle, 50 metre dip disiplininde de 16.56 saniyelik derecesiyle hem gençler hem büyükler yaş gruplarında Türkiye rekorları kırma başarısı gösterdi.

Milli sporculardan Beril Ceren Öztürk, 400 metre çift paletteki 3.59.87'lik derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında 2 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Buse Çeliker, 200 metre çift palette 1.52.01'lik, 400 metre çift palette de 3.57.33'lük derecesiyle büyükler Türkiye rekorlarına imza attı.

Azra Zeynep Ertunç ise 200 metre çift palette 1.52.27'lik derecesiye derecesiyle gençler Türkiye rekoru kırdı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonada kırılan rekorlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Çok güzel müsabakalar izledik. Sporcularımız gerçekten son derece hırslı ve hedeflerine odaklanmış durumdalar. Her geçen gün performanslarını arttırıp, standartlarını yükseltiyorlar. Rekor kıran ve madalya alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza, spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Organizasyonlarımıza her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, bu organizasyonda bizlerin yanında olan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine, Beylikdüzü Belediyesine, organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum."