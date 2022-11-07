Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 21 yaşındaki Muhammed Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sürdürülen "Mutlu Çarşamba" projesiyle yüzmeyi öğrendi.

Her çarşamba Iğdır Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna gelen Çakır, önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyayı almak için antrenörleriyle yoğun çalışıyor.

Muhammed Çakır, Mutlu Çarşamba Projesiyle yüzmeyi öğrendiğini, hem Türkiye Şampiyonasına hazırlandığını hem de özel sporculara yönelik yapılacak yarışmalara katılmak için eğitmenleriyle yoğun çalıştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ise Bakanlığın en önemsediği çalışmalardan birinin Mutlu Çarşamba Projesi olduğunu kaydetti.

Çebi, bütün spor tesislerini bu çocukların hizmetine açtıklarını belirtti.

"Yüzme de bunlardan biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle çalışma yaptık. Onlarca çocuğumuz, gencimiz spor tesislerimize gelerek çalışmalarını yapmaktalar."

[Fotoğraf: AA]

Çebi, sporla tanışan gençlerin başarı elde etmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Yüzmeyi öğrenen sporcularımızın lisanslarını çıkardık ve yarışmalara katılmalarını sağladık. Bu gençlerimiz, Türkiye'de derece yapmaya başladılar ve uluslararası arenalarda derece yapacak yetenekleri var. Bu sporcularımızdan Muhammed kardeşimiz de yapacağı derecelerle diğer arkadaşlarına örnek olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

"Başarılı olmaları bizleri çok mutlu etmektedir"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hakan Uşma da ortak yürüttükleri projeden verim aldıklarını belirtti. Uşma, projenin çocuklara ışık olduğunu aktardı.

"Proje kapsamında yüzme öğrenen bir sporcumuzun Türkiye Şampiyonasına katılmasını büyük mutlulukla takip ediyoruz. Kurumumuz bünyesinde bakımları yapılan diğer çocuklarımızın da yetenekleri doğrultusunda hareket ederek, ilgi duydukları alanlarda yetiştirmeyi hedef ediniyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yüzme antrenörü Ulaş Öztürk da Muhammed gibi başarılı bir sporcuyu kazandıklarını, ciddi dereceler elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Öztürk, dezavantajlı diğer çocuklar için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Muhammed, 2 yıllık bir süre içerisinde yüzmeyi öğrenerek başarılı bir sporcu oldu. Pandemi sürecinde biraz ara versek de Muhammed iyi bir yerde. Muhammed ve özel sporcularımızın başarılı olmaları bizleri çok mutlu etmektedir."