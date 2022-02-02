Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe, daha önce Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Watford'a kiralanan Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.
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